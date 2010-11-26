Гендиректором ЗАО "Чумак" назначен Шевчук вместо Стурена

Генеральным директором ЗАО "Чумак" (г. Каховка Херсонской обл..) назначен Павел ШЕВЧУК вместо Карла СТУРЕНА.

Об этом УНИАН сообщил один из директоров компании Владимир БУРЕНКО.

Согласно сообщению, П.ШЕВЧУК, который ранее возглавлял сеть супермаркетов Novus, официально назначен генеральным директором с октября т.г. К.СТУРЕН, возглавлявший компанию с момента ее образования, перешел в наблюдательный совет ЗАО "Чумак".

Справка УНИАН. Компания "Чумак" была основана в 1996 году шведскими бизнесменами Карлом Cтуреном и Йоханом Боденом. "Чумак" - крупнейший национальный производитель продуктов питания, специализирующийся на переработке и продаже высококачественной продукции, выращенной в Херсонской области.

Компания производит кетчуп, майонез, соусы, консервированные овощи, томатную пасту и макароны под одноименной торговой маркой.

В марте 2008 года ИК "Драгон Капитал" (Киев) и East Capital Bering Ukraine Fund сообщили о совместном приобретении 70% акций "Чумака". Формально владельцем 99,99994% акций ЗАО является кипрский Chumak Holdings Limited. Компания владеет современными производственными мощностями и логистическим центром в Каховке (Херсонская область), а также имеет офисы в Киеве, Минске и Москве.

В компании "Чумак" работает около 1000 человек.