В Житомирской области больше всего подорожали овощи

В Житомирской области за 10 месяцев больше всего подорожали овощи, подешевели – услуги связи.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Житомирской области.

Согласно сообщению, в Житомирской области за 10 месяцев текущего года продукты питания подорожали на 13,3%. В частности, на 15% возросли цены на овощи, на и хлебопродукты (в том числе, крупы подорожали на 68,4%). Кроме того, на 18,3% подорожали молоко, творог и яйца, на 8% - масло и жиры, на 6% - сахар, на 6,9% - рыба и рыбопродукты, на 4,2% - фрукты, на 9% - безалкогольные напитки, на 6,6% - мясо и мясопродукты.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации, за 10 месяцев текущего года индекс продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности к соответствующему периоду 2009 года составил 102%. В том числе, в мясоперерабатывающей отрасли этот показатель составил, соответственно, 118%, в молокоперерабатывающей - 96%, зерноперерабатывающей - 67%, хлебопекарской —97%.

Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 27,8%, в том числе, алкогольные напитки – на 6,6%, табачные изделия – на 35,1%.

Рост цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в целом на 17% обусловлен, в первую очередь, подорожанием природного газа в 1,5 раза.

В сфере здравоохранения с начала года цены выросли на 3,2%, что в основном обусловлено повышением стоимости санаторно-курортных услуг на 17%.

Услуги транспорта подорожали на 7,2% за счет роста цен на бензин на 5,3%. Кроме того, на 7,3% подорожали перевозки автодорожным пассажирским транспортом.

Одновременно отмечено снижение цен на услуги связи – на 8%, в том числе, на 8,9% подешевело телефонное оборудование.

В октябре текущего года (по сравнению с предыдущим месяцем) цены на потребительские товары в Житомирской области снизились на 0,7%. Продукты питания и безалкогольные напитки подешевели на 1,2%.

В октябре т.г. повышение цен отмечено на масло сливочное - на 9,7%, творог - 4,7%, молоко - 7,4%, консервированное молоко - 2,6%, шоколад - 2,3%, алкогольные напитки - на 1,1%.

Справка УНИАН. Индекс потребительских цен (индекс инфляции) в Житомирской области в октябре 2010 г. (по сравнению с предыдущим месяцем) составил 98,7%; с начала года - 106,3% (в январе-октябре 2009 г. - 114,4%).