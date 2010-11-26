В Житомирской обл. цены на молодняк КРС выросли на 19%

В Житомирской области за десять месяцев т. г. цены на молодняк КРС выросли к аналогичному показателю т. г. на 19% - до 12 500 грн/т.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Уточняется, что названная средняя цена по Украине на молодняк КРС составляет 12 962 грн/тонну.

Также отмечается, что оптово - отпускная цена на говядину первой категории в регионе в последней декаде этого года оставалась неизменной - 27,50 грн/кг. Средняя оптово - отпускная цена на говядину первой категории по Украине - 27,22 грн/кг.

Также реализация свинины 2 категории перерабатывающими предприятиями области в последней декаде этого года оставалась неизменной и в данный момент осуществляется по цене 27,50 грн./тонну , что на 5 % меньше, чем в октябре 2009 года.