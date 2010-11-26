В 2010-2011 маркетинговом году урожай подсолнечника в Украине составит 7,4-7,5 млн. тонн.

Как передает «АПК-Информ», об этом сообщил аналитик ИА "АПК-Информ" Вадим ЛИТВИНЕНКО, выступая 25 ноября на конференции «Масложировая промышленность-2010».

По его словам, это является одним из самых высоких показателей производства масличных в стране.

Потенциал экспорта подсолнечника в 2010 г. будет ниже прошлогоднего, что связано с наращиванием производственных мощностей внутри страны. Прогноз производства подсолнечного масла составляет более 3 млн. тонн. Экспорт подсолнечного масла в 2010/11 МГ прогнозируется на уровне 2,5 млн. тонн.

По словам В.ЛИТВИНЕНКО, в среднесрочной перспективе при оптимистическом варианте развития ситуации рынок может производить 9 млн. тонн подсолнечника.

Он также отметил, что в Украине существует потенциал к увеличению мощностей по переработке масличных культур.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в Украине по данным на 1 ноября т.г. урожай подсолнечника составил 6,96 млн. тонн, что на на 9,7% больше аналогичного показателя прошлого года.