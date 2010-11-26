Украина продолжит наращивать поставки подсолнечного масла в Египет. Сезон-2009-2010 ознаменовался ростом торговой активности в секторе подсолнечного масла. По оценкам экспертов, объемы мирового экспорта масла за указанный период составят 4,69 млн. тонн, что почти на 100 тыс. тонн превысит уровень предыдущего сезона и будет выше среднего показателя за последние годы.

Такие данные привела в своем докладе руководитель отдела ВЭД ИА "АПК-Информ" Ирина ОЗИП на конференции «Масложировая промышленность-2010», которая проходит 24-26 ноября в Одессе. Доклад обнародован на сайте ИА "АПК-Информ".

По данным эксперта, основным фактором увеличения объемов торговли подсолнечным маслом стал рост потребления, связанный с улучшением ценовой разницы между подсолнечным и другими видами масел.

При этом эксперт отметила, что, если Украина увеличила объемы экспорта масла, то Аргентина и Россия, несмотря на благоприятную конъюнктуру спроса, утратили свои позиции на рынке. В частности, экспорт подсолнечного масла из Украины за минувший сезон вырос более чем на 0,5 млн. тонн, а Аргентина и Россия, напротив, снизили поставки на 11% и 33%, соответственно.

Говоря о структуре мирового импорта подсолнечного масла в текущем сезоне, И.ОЗИП отметила, что в списке крупнейших мировых импортеров существенное место отдано Индии и Египту, на долю которых в 2009/10 МГ придется по 10% мирового импорта подсолнечного масла. В то же время, Турция снизила объемы закупок более чем на 40%, по сравнению с сезоном-2008/09.

И.ОЗИП отметила, что поставки украинского масла в направлении Египта особенно активны, что дает основания говорить и о дальнейшем росте продаж. В целом, по итогам сезона-2009/10 Украина поставила в Египет 379,5 тыс. тонн подсолнечного масла против 220 тыс. тонн за весь 2008/09 МГ.

Эксперт также сообщила, что Украина лидирует среди поставщиков подсолнечного масла в Европу. По итогам 2009/10 МГ доля поставок украинского подсолнечного масла в страны ЕС-27 составила 27% от общего объема экспорта (721 тыс. тонн). В 2010/11 МГ аналитики ИА "АПК-Информ" оценивают потенциал экспорта украинской продукции в ЕС-27 в пределах 650-700 тыс. тонн.