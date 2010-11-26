Украина может увеличить производство рапса и сои до объемов производства подсолнечника

Украина в ближайшем будущем может нарастить производство рапса и сои до существующих объемов производства подсолнечника.

Такой прогноз озвучил 25 ноября на конференции «Масложировая промышленность-2010» в Одессе генеральный директор ассоциации «Укролияпром» Степан КАПШУК, сообщает «АПК-Информ».

При этом он отметил, что Украина продолжает оставаться лидером по экспорту подсолнечного масла – 2,6 млн. тонн, или 65% от объемов мирового экспорта.

Глава ассоциации отметил, что, хотя подсолнечник и является самой рентабельной культурой, в последние три года увеличивается производство рапса и сои.

Так, согласно прогнозам, валовой сбор рапса в Украине в 2010/11 МГ составит 1,429 млн. тонн, экспорт — 1,4 млн. тонн. Производство сои в 2010/11 МГ превысит 1,6 млн. тонн. Экспорт сои прогнозируется на уровне 400 тыс. тонн. По словам С.КАПШУКА, в ближайшем будущем ожидается, что именно эти две культуры (соя и рапс) по объемам могут достичь производства подсолнечника.

В целом в 2010/11 МГ общее производство основных видов масличных культур в Украине превысит 10 млн. тонн при отечественных мощностях по их переработке 9,7 млн. тонн по состоянию на 01.09.10 и 10 млн. тонн ожидается на начало 2011 г. «Наращивание мощностей продолжается», - сообщил глава ассоциации.

Основными вызовами для масложирового комплекса Украины в текущем маркетинговом году С.КАПШУК назвал «постоянное раскручивание темы о возможности введения квотирования и лицензирования экспорта подсолнечного масла», а также «возможность отмены экспортной пошлины на семена подсолнечника при подписании соглашения о создании зоны свободной торговли с ЕС».