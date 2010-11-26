ПНВХ завершил уборку винограда, собрано более 20 тыс. тонн

17:04, 26 ноября 2010
Агро
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Первый национальный винодельческий холдинг (ПНВХ), один из крупнейших производителей винодельческой продукции (ТМ «Инкерман»), завершил уборку винограда.

Как сообщила УНИАН пресс-служба компании, с 5,5 тыс. га площадей виноградников получено около 20,2 тыс. тонн ягоды.

Сообщается, что несмотря на сложные климатические условия и зимние и летние капризы природы, виноделам холдинга удалось сохранить урожайность на уровне прошлых лет. Сахаристость винограда составила 19,4-19,6%.

Холдинг уже произвел 13,5 млн. литров виноматериалов, из которых 2 млн. 718,8 тыс. литров марочных и 4 млн. 414,8 тыс. литров коньячных.

Отмечается, что в прошлом году ПНВХ переработал чуть более 22 тыс. тонн ягод, а в 2010 г. эта цифра из-за засухи упала почти до 20 тыс. тонн.

Справка УНИАН. «Первый национальный винодельческий холдинг» является структурным подразделением корпорации «Логос» (г. Днепропетровск).

В состав холдинга входят ООО «Инкерманский завод марочных вин» (г. Севастополь), ООО «Качинский+», совхоз-завод им. Полины Осипенко, агрофирма «Черноморец» (АР Крым), АПФ «Таврия» (Херсонская обл.). Общая площадь виноградников холдинга составляет более 5,5 тыс. га.

ПНВХ является владельцем ТМ Inkerman, «Таврия», «Георгиевский Кавалер», «ALeXX». 

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