Эксперты: В 2011 году миру нужен рекордно большой урожай

По мнению аналитиков Rabobank, в 2011/12 году миру нужно собрать рекордно большой урожай зерна, чтобы остановить снижение мировых запасов, сообщает Dow Jones. После шока предложения, который испытал рынок этим летом, соотношение запасов и потребления в мире ячменя, кукурузы и пшеницы к концу текущего сезона может сократиться до 17,2%, что может стать минимальным уровнем с 2007/08 года, когда цены на зерновые достигли рекордных высот.

В результате в начале 20101 года цены на зерно могут начать рост, а напряженная ситуация с предложением станет основанием для «одной из самых сильных битв в истории за посевы, причем не только в США, но и во всем мире».

Сокращение соотношения мировых запасов и потребления составляет ежемесячно около 3%.

Украина, в отличие от многих своих соседей собрала в 2010 высокий урожай. По данным Минагрополитики, сельскохозяйственные предприятия на 22 ноября собрали 41,341 млн тонн зерновых и зернобобовых культу, то есть 99,5% от прогноза всех площадей. Урожай на будущий год также пока не вызывает тревоги - Министерство аграрной политики оценивает 91,5% посевов озимых зерновых культур как хорошие и удовлетворительные. Так, по состоянию на 18 ноября из посеянных 8,189 млн. га озимых зерновых всходы получены на 97,4% площадей - 7,975 млн. га.

В частности, озимые на зерно посеяны на площади 8,172 млн. га, или 97% от прогноза