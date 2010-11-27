По Украине ожидается снег, в Крыму - дождь

Завтра ночью в Украине ожидается небольшой снег и мокрый снег, в Крыму дождь, днем без существенных осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 1-6° мороза, на юго-востоке 0-5° тепла; днем от 1° мороза до 4° тепла, на юге 2-7° тепла. В Крыму ночью 5-10°, днем 9-14°. В Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.

В Киевской области в воскресенье ночью ожидается небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла. В Киеве температура ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.