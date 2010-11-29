В Черкасской области объем реализации агропродукции вырос на 67% - 7,9 млрд. грн.

В Черкасской области за 10 месяцев т.г. общий объем реализованной аграрными предприятиями продукции против соответствующего периода 2009 г. увеличился на 67% и составил 7,9 млрд. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Согласно сообщению, общий объем продукции растениеводства, реализованной аграрными предприятиями, вырос на 86%, животноводства - на 51%.

Средняя закупочная цена зерновых культур, которую предлагали элеваторы и перерабатывающие предприятия, в январе-октябре 2010 г. составляла 1170,2 грн. за тонну (против января-октября 2009 г. выросла на 37%), из них на пшеницу - 1145,1 грн. за тонну (на 26%), рожь - 937,5 грн. за тонну (на 28%), ячмень - 1062 грн. за тонну (на 23% больше, чем в январе-октябре 2009 г.).