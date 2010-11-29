Мироновский хлебопродукт намерен ввести первую линию птицефабрики до конца 2013г.

Мироновский хлебопродукт планирует ввести в эксплуатацию первую линию птицефабрики и смежные предприятия до конца 2013 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно сообщению, до 2015 года в Винницкой области будет создан мощный комплекс, включающий бройлерную птицефабрику, комбикормовый и маслопрессовый заводы, инкубатор, убойный цех, последохранилище и очистные сооружения. На каждом из 24 производственных площадок расположится по 38 птичников (в то время, как на Мироновской птицефабрике – 24 участка по 16 птичников каждый). Кроме того, для удобства транспортировки будет проложено несколько километров подъездных путей.

Ожидается, что первая очередь заработает в 2013 году, вторая - в 2014 году. И уже в 2015 году две линии будут давать 220 тыс. тонн курятины в год (в 2010 году на всех производственных мощностях МХП запланировано изготовление 330 тыс. тонн курятины).

В целом комплекс спроектирован на 4 производственные линии, общая мощность которых составит более 400 тыс. тонн курятины в год.

Более того, МХП рассматривает в долгосрочной перспективе возможность экспорта продукции в страны ЕС, на что рассчитывает в этом году получить соответствующее разрешение.

«Наш план состоит в том, чтобы комплекс, состоящий из собственного комбикормового завода, элеваторов, инкубатора, участков выращивания и перерабатывающего завода позволил нам увеличить объемы производства, усилил нашу позицию на внутреннем рынке и, возможно, открыл новые экспортные возможности», - сказал председатель правления «Мироновского хлебопродукта» Юрий КОСЮК.

Справка УНИАН. «Мироновский хлебопродукт» – одна из крупнейших агропромышленных компаний Украины, основанная в 1998 году. Основной деятельностью группы является разведение птицы, производство и продажа продуктов из мяса курицы (ТМ «Наша Ряба»).

Также компания занимается растениеводством, производством говядины, фуа-гра, колбасных изделий и копченостей, фруктов.

Акции компании котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.