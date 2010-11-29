«Житомирские ласощи» объявили о слиянии с ООО «Будстайл-XXI»

ЗАО «Житомирские ласощи», один из крупных украинских производителей кондитерской продукции (Житомирская обл.), объявили о прекращении деятельности путем слияния с ООО «Будстайл-XXI» и создания Общества с дополнительной ответственностью.

Как говорится в сообщении компании, опубликованном в газете «Урядовый курьер», соответствующее решение было принято на общем собрании акционеров, которое состоялось 20 ноября.

Установлен срок для заявления претензий кредиторами – два месяца со дня объявления о прекращении деятельности.

Справка УНИАН. Кондитерская фабрика "Житомирские ласощи" (создана в 1944 году) – один из крупнейших производителей кондитерской продукции в Украине. На фабрике производится более 227 видов продукции.