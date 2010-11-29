МинАП: аграрии обеспечены минудобрениями на 98%

Аграрии обеспечены минеральными удобрениями на 98% от потребности. Как говорится в сообщении Министерства аграрной политики Украины, переданном агентству УНИАН, по данным регионов, наличие минеральных удобрений составляет 399,9 тыс. тонн питательных веществ или 98% от заявленной потребности, что на 7% больше аналогичного показателя за 2009 год.

Отмечается, что цены на рынке минеральных удобрений на протяжении последней недели остались неизменными и составляют на аммиачную селитру 2373 грн./т, на карбамид (насыпью) – 3159 грн./т, амофос(насыпью) – 5100 грн./т, суперфосфат - 1850 грн./т, на нитроамофоск - 3300 грн./т.

Всего под посев озимых урожая 2011 года внесено 271,9 тыс. тонн питательных веществ минеральных удобрений против 211,9 тыс. тонн в прошлом году, или почти на 28% больше, в том числе, азотных – 105 тыс. тонн, фосфорных – 110,3 тыс. тонн, калийных – 56,6 тыс. тонн. В среднем на гектар удобренной площади внесено по 51 кг питательных веществ, из них азотных – 20 кг/га, фосфорных – 21 кг/га и калийных – 11 кг/га, против, соответственно, - 18, 10 и 8 кг на 1 га в 2009 году.