МинАП оценивает 53% посевов озимых как хорошие и 39% - как удовлетворительные

По данным регионов Украины, по состоянию на 25 ноября 2010 г., из посеянных озимых на зерно на площади 8,2 млн. га всходы получены на 8,1 млн. га, или на 99% площадей, из них в хорошем состоянии находится 4,3 млн. га (53%), удовлетворительном – 3,1 млн. га (39%), слабых и изреженных – 0,6 млн. га, или 8%.

Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики Украины, переданном агентству УНИАН.

Сообщается, что из посеянного рапса на площади 1 млн. га всходы получены на 99,9% площадей, из них в хорошем состоянии находится 0,55 млн. га (53%), удовлетворительном – 0,4 млн. га (36%), слабые и изреженные – 0,1 млн. га (11%).

Как отмечают в ведомстве, на протяжении октября и ноября на территории Украины наблюдаются удовлетворительные условия агрометеорологии для вегетации озимых культур.