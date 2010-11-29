Аграрии уже намолотили 41,4 млн. тонн зерна – Минагрополитики

В Украине по состоянию на 26 ноября обмолочено 14,6 млн. га (99,6% от прогноза) зерновых и зернобобовых культур (вместе с кукурузой), в бункерном весе намолочено 41,4 млн. тонн зерна при средней урожайности 28,4 ц/га (в 2009 году – 31,1ц/га).

Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики Украины, переданном УНИАН.

Сообщается, что кукуруза на зерно убрана на площади 2606 тыс. га (98% от прогноза), получено почти 12 млн. тонн зерна при урожайности 45,9 ц/га (50,6 ц/га в 2009 году).

Подсолнечник убран на площади 4,4 млн. га (100% прогноза), получено 7,15 млн. тонн семян при урожайности 16,1 ц/га (15,8 ц/га в прошлом году).

Соя убрана на площади 1036 тыс. га (99,5% прогноза), получено 1,7 млн. тонн зерна при урожайности 16,1 ц/га (16,3 ц/га в прошлом году).

Завершается уборка сахарной свеклы. Выкопано 492 тыс. га (99,5% прогноза), накопано 14,7 млн. тонн (в прошлом году 10,2 млн. тонн) при урожайности 299 ц/га (316 ц/га в прошлом году).

Вспашка под зябь проведена на площади 13,4 млн. га (101% прогноза), в том числе глубокая вспашка – 875 тыс. га, или 112% прогноза.