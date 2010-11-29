Аграрии Житомирщины привлекли 44 млн. грн. кредитов

В Житомирской области в январе-октябре 2010 года сельхозпредприятиями освоено почти 19 млн. грн. средств государственного бюджета и привлечено 44 млн. грн. кредитных ресурсов.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Указанная сумма поступлений из госбюджета втрое меньше аналогичного прошлогоднего показателя.

Также отмечается, что на конец ноября т. г. в области под урожай следующего года проведена вспашка почвы под зябь на площади в 264,4 тыс. га, что на 16 тыс. га больше, чем год назад.

Также сельхозпредприятиями на указанную дату засыпано 22,4 тыс. тонн семян яровых зерновых культур, из них доведено до посевных кондиций 10,7 тыс. тонн, или 44% от потребности.

Справка УНИАН. В Житомирской области на данный момент работают более 100 инвесткомпаний. Они арендуют 257 тыс. га пахотной земли, что составляет 50,6% от арендованных земель.