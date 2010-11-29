Аграрии Житомирской области получили 2,7 млн. грн. из Госбюджета
В Житомирскую область поступило 2,7 млн. грн. дотаций для выплаты аграриям за выращивание сахарной свеклы.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.
Уточняется, что эти средства получены областью в связи с приказом Минагрополитики Украины от 11 октября 2010 года № 634 « Об утверждении распределения использования в 2010 году средств Стабилизациооного фонда для государственной поддержки производства продукции растениеводства».
Также уточняется, что эти деньги сельхозпредприятиям области направят в качестве выплаты дотаций на выращивание сахарной свеклы для производства сахара.
Эти средства названное управление уже перечислило в управления государственных казначейств тех районов, где выращивают сахарную свеклу. (Андрушевский, Житомирский, Попельнянский и другие - УНИАН).