Аграрии Житомирской области получили 2,7 млн. грн. из Госбюджета

В Житомирскую область поступило 2,7 млн. грн. дотаций для выплаты аграриям за выращивание сахарной свеклы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Уточняется, что эти средства получены областью в связи с приказом Минагрополитики Украины от 11 октября 2010 года № 634 « Об утверждении распределения использования в 2010 году средств Стабилизациооного фонда для государственной поддержки производства продукции растениеводства».

Также уточняется, что эти деньги сельхозпредприятиям области направят в качестве выплаты дотаций на выращивание сахарной свеклы для производства сахара.

Эти средства названное управление уже перечислило в управления государственных казначейств тех районов, где выращивают сахарную свеклу. (Андрушевский, Житомирский, Попельнянский и другие - УНИАН).