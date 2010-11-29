Аграрии Винницкой обл. завершили уборку подсолнечника и сахарной свеклы

Сельскохозяйственные предприятия Винницкой области завершили уборку подсолнечника и сахарной свеклы

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Иван МОВЧАН.

Он отметил, что собрано 298,846 тыс. тонн подсолнечника на площади 162,866 тыс. га, средняя урожайность составляет 18,3 ц/га.

Также завершена уборка сахарной свеклы на площади 75,106 тыс. га и собрано 2598,619 тыс. тонн, урожайность составляет 346 ц/га.

Кроме того, сельхозпредприятия намолотили 1284,949 тыс. тонн кукурузы с 186,128 тыс. га посевов, или 98% от запланированных 189,329 тыс. га, средняя урожайность составляет 69,0 ц/га.

Аграрии Винницкой области собрали 16,916 тыс. тонн гречки, 3,216 тыс. тонн проса и 153,197 тыс. тонн сои.

Как сообщал УНИАН, аграрии Винницкой области прогнозируют в 2010 году урожай зерновых на уровне 3 млн. тонн.