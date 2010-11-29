В Черкасской обл. подорожали молоко, сыр, яйца, подешевел сахар

В Черкасской области в октябре т.г. больше всего подорожали молоко, сыр, яйца, при этом подешевел сахар.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

В целом, по сравнению с предыдущим месяцем в области в октябре на 7,6% подешевел сахар. Больше всего подорожали молоко, сыр, яйца (на 5-6,7%).

На потребительском рынке в октябре т.г. цены на продукты питания и безалкогольные напитки возросли на 1,1%. Более всего (на 6,5%) подорожали яйца. На 5,7-5% возросли цены на молоко, маргарин, масло сливочное, сыры. На 2-0,2% подорожали овощи, масло, хлеб и хлебопродукты, мясо птицы, кисломолочная продукция, фрукты, рыба и рыбопродукты. Вместе с этим на 2,1-0,3% подешевели свинина, другие животные жиры, говядина. Алкогольные напитки возросли в цене на 1,2%, табачные изделия - на 2,2%.

Тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 0,3% за счет повышения стоимости услуг водоснабжения (на 7,3%). В сфере здравоохранения цены на фармацевтическую продукцию возросли на 0,7%. Легковые автомобили подешевели на 0,6%, топливо и масла - на 0,1%. Подешевели услуги связи, что связано со снижением тарифов на междугородную телефонную связь на 6,7%.

Справка УНИАН. Индексы потребительских цен и индексы цен производителей промышленной продукции по Черкасской области в октябре 2010 года составляли 100,7% и 103,8%, с начала года - 108,3% и 112,5% соответственно.