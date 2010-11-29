В Запорожской области цены на овощи и фрукты выросли на 32%

В Запорожской области в январе-октябре 2010 г. цены на овощи и фрукты по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросли на 31,7%.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в Запорожской области, при этом объемы реализации продукции растениеводства снизились на 9,4%.

Больше всего, по данным Запорожского теруправления статистики, подорожали репчатый лук (в 2,3 раза), чеснок (в 2, 8 раза), свежая капуста (на 74,7%), свекла (на 70,6%), картофель (на 44,4%) и морковь (на 24,6%).

На 23,8% в Запорожском регионе выросла цена на растительное масло, на 66,3% - на сахар.

В то же время продукция животноводства выросла в цене незначительно. В среднем продукты животноводства подорожали в январе-октябре 2010 г. по сравнению с соответствующим периодом 2009 года на 3%, а их реализация увеличилась на 5%, отметили в облстате.