Россия может импортировать зерно в случае резкого роста внутренних цен – Путин

Россия может импортировать зерно в случае резкого роста внутренних цен.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом заявил премьер-министр России Владимир ПУТИН на селекторном совещании по вопросу «О финансовой поддержке агропромышленного комплекса в 2010 году».

«Я договорился со своими коллегами из тех стран, которые не пострадали либо меньше пострадали от засухи этого года, и по моей просьбе эти правительства зарезервировали для нужд России необходимый объём зерновых», - сказал В.ПУТИН.

«Если потребуется, если мы увидим, что цены растут, мы эти договорённости реализуем и направим на внутренний рынок России дополнительный объём этих зерновых культур», - подчеркнул он.

В.ПУТИН отметил, что будущей весной придётся посеять больше, чтобы компенсировать потери осеннего сева, которые были связаны с неблагоприятными погодными условиями.

Он сообщил, что площадь посевов озимых в этом году сократилась на 2,7 млн. га по сравнению с осенью 2009 года. В 2009 году озимый сев составил 18,2 млн. га, а в 2010 году – 15,5 млн. га.

«Поэтому весной 2011 года планируется увеличить посевы яровых на 2,9 млн. га, общая площадь составит 49,8 млн. га. В 2010 году было 46,9 млн. га», - сказал премьер.

Он также отметил, что в интересах отечественного производителя принято принципиальное решение: в 2011 году практически в два раза будет сокращен импорт мяса птицы в Россию.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября директор департамента регулирования агропродовольственного рынка и развития инфраструктуры Минсельхоза РФ Илья ШЕСТАКОВ сообщил, что Россия ведет переговоры с Украиной о закупке 2 млн. тонн зерна четвертого класса. Он также добавил, что по импорту фуражного зерна Россия ведет переговоры и с Казахстаном и со странами Евросоюза, поскольку в настоящее время в РФ существует недостаток фуражного зерна и одновременно избыток продовольственной пшеницы.