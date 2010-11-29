Аграрии Донецкой обл. получили из Госбюджета 132,5 тыс. грн.
Главное управление агропромышленного развития Донецкой области по состоянию на 26 ноября 2010 года получило из государственного бюджета по программам поддержки области 132,5 тыс. грн.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития обладминистрации, полученные средства в полном объеме направлены на счета предприятий для обеспечения их деятельности.
Так, по программе «Оказание финансовой поддержки предприятиям АПК через механизм удешевления среднесрочных кредитов» было получено 129,6 млн. грн.; по программе «Подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих кадров АПК» (Донецкий учебно-курсовой комбинат) было получено 0,3 млн. грн; по программе «Организация и регулирование деятельности учреждений в системе АПК» (Областная сельскохозяйственная выставка и областная производственная лаборатория продуктов переработки плодоовощей) – 0,6 млн. грн.; по программе «Закладка и уход за молодыми садами, виноградниками и ягодниками» - 0,03 млн. грн. (погашение кредиторской задолженности 2009 года); по программе «Оздоровление и отдых детей работников АПК» - 0,4 млн. грн.; по программе «Государственное льготное кредитование индивидуальных сельских застройщиков» - 0,2 млн. грн.; по программе «Государственная поддержка сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов» - 1,2 млн. грн. Также по программе «Селекция в животноводстве» было получено 0,04 млн. грн.; по программе «Государственная поддержка сельскохозяйственной совещательной службы» - 0,1 млн. грн.
Кроме того, в ОГА сообщили, что из областного бюджета были выделены 0,01 млн. грн. на «Программу в отрасли сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства и охотничества» для погашения кредиторской задолженности 2009 года на проведение селекционных мероприятий в животноводстве государственным предприятием «Донецкое областное предприятие по племенному делу в животноводстве».