В Крыму из-за непогоды обесточены 7 сел и частично Симферополь

В Крыму непогода оставила без электроснабжения 7 сел в Сакском и Бахчисарайском районах и ряд районов Симферополя.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, из-за повреждения линии электропередач в связи со сложными метеорологическими условиями (ветер 10-15 м/с, дождь) в Сакском районе полностью без электроснабжения остались с. Владимировка и с. Елизаветово.

В Бахчисарайском районе в связи с ухудшением погодных условий была обесточена высоковольтная линия мощностью 35 кВ. Без электроснабжения осталось с. Научное, с. Верхоречье, с. Кудрино, с. Предущельное, с. Синапное.

Проводятся аварийно-восстановительные работы.