В Крыму из-за непогоды обесточены 7 сел и частично Симферополь
11:17, 30 ноября 2010Агро
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В Крыму непогода оставила без электроснабжения 7 сел в Сакском и Бахчисарайском районах и ряд районов Симферополя.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, из-за повреждения линии электропередач в связи со сложными метеорологическими условиями (ветер 10-15 м/с, дождь) в Сакском районе полностью без электроснабжения остались с. Владимировка и с. Елизаветово.
В Бахчисарайском районе в связи с ухудшением погодных условий была обесточена высоковольтная линия мощностью 35 кВ. Без электроснабжения осталось с. Научное, с. Верхоречье, с. Кудрино, с. Предущельное, с. Синапное.
Проводятся аварийно-восстановительные работы.
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