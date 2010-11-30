ВР приняла в первом чтении законопроект о полномочиях спецорганов по учету вин

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины “О винограде и виноградном вине”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 296 народных депутатов из 426 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект предусматривает, что специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти по сельскому хозяйству утверждает порядок ведения и формы производственного учета вин, технологическую документацию и нормативные документы на производство вин, согласовывает в установленном им порядке использование зарубежной технологической документации, определяет перечень необходимых для этого документов, сроки и процедуру их представления.