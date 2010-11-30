ВР планирует сократить число видов хоздеятельности, подлежащих лицензированию

12:14, 30 ноября 2010
Агро
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Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона "О внесении изменения в статью 3 Закона Украины "О государственном регулировании производства и реализации сахара".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 239 народных депутатов из 424, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом закона предлагается с целью сокращения видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, изъять из статьи 3 действующего закона относительно лицензирования оптовой торговли сахаром часть, которая предусматривает, что в пределах квоты "А" по заявкам предприятий, занимающихся оптовой торговлей сахаром, уполномоченным Кабинетом министров органом выдаются специальные разрешения (лицензии) на реализацию сахара на рынке Украины с учетом квартальных и месячных объемов.

Также предполагается исключить положение, которым предусматривается, что оптовая торговля сахаром на внутреннем рынке Украины осуществляется субъектами предпринимательской деятельности при наличии у них специального разрешения (лицензии).

Также предлагается исключить положение о том, что субъекты предпринимательской деятельности, которые осуществляют розничную торговлю сахаром, имеют право получать предназначенный для реализации сахар исключительно от лиц, имеющих специальные разрешения (лицензии) на осуществление оптовой торговли сахаром.

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