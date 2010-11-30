Аномально теплая погода ставит под угрозу промышленный лов рыбы в Азовском море

Аномально теплая погода и температура морской воды ставят под угрозу промышленный лов рыбы в Азовском море.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Госуправлении охраны окружающей природной среды в Херсонской области со ссылкой на информацию Государственной экологической инспекции Черного моря, вылов рыбы кольцевыми неводами, которые разрешено использовать, практически невозможен из-за высокой температуры морской воды.

Как правило, в конце ноября средняя температура воды в Азовском море редко достигает + 4 градуса по Цельсию, после чего рыба начинает сбиваться в большие косяки. Именно тогда и начинается промышленный вылов.

Однако в текущем году температура воды не опускается ниже + 9 градов по Цельсию.

На сегодняшний день из разрешенных квотой 7 тыс. тонн пеленгаса выловлено лишь 1,6 тыс. тонн, что является достаточно низким показателем.