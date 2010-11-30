Минэкономики выступает за экспорт зерна в ряд стран вне квот

Министерство экономики Украины инициирует разрешения на экспорт зерна в ряд стран вне квот. Соответствующий проект распоряжения Кабинета министров Украины "О некоторых вопросах экспорта отдельных видов сельскохозяйственной продукции" опубликован на сайте министерства.

Документом предлагается Минагрополитики вместе с Минэкономики и Гостаможслужбой с учетом балансов производства, потребления, экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции обеспечить организацию работы по осуществлению экспорта зерна в страны, с которыми Украина имеет договора о свободной торговле.

В пояснительной записке говорится, что Украина имеет подписанные договора о свободной торговле с Азербайджаном, Беларусью, Арменией, Грузией, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Российской Федерацией, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном и Македонией.