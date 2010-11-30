Введение РФ пошлин на импорт карамели не повлияет на украинских производителей – эксперт

Введение Российской федерацией пошлин на импорт карамели не окажет значительного негативного влияния на украинских производителей. Такое мнение высказал корреспонденту УНИАН заместитель директора Харьковской бисквитной фабрики (входит в корпорацию «Бисквит-Шоколад») Галина БЕДА.

«Сегодня доля России в украинском экспорте кондитерских изделий составляет около 43%. Удельный вес карамели в поставках на российский рынок – примерно 35%. Казалось бы, введение Россией запретительной импортной пошлины, а она, по сути, таковой и является, должна нанести большой ущерб украинским производителям. Безусловно, потери будут, но убеждена, что они не станут критичными», - отметила Г.БЕДА.

По ее словам, из четверки крупнейших украинских производителей двое - «Рошен» и «Конти» - имеют собственные производства в России и при необходимости смогут наладить выпуск прямо на таможенной территории соседнего государства. Третий производитель - АВК, насколько можно судить по статистическим данным, на российский рынок поставляет, в основном, другой ассортимент.

«Что касается нашей компании, мы также в основном поставляем на российский рынок другие товарные позиции. Доля карамели в нашем российском экспорте составляет лишь около 17%. Наши отгрузки в Россию в этом году выросли практически вдвое, но за счет другой номенклатуры. Утрата карамельной позиции будет, безусловно, неприятной, но не критичной: мы сможем компенсировать потери за счет продажи других товаров», - отметила эксперт.

При этом она подчеркнула, что больше всех пострадает российский покупатель, который лишится качественного и относительно недорогого продукта, так как местные производители с вводом пошлины сразу же поднимут цены, что происходило уже не раз и не только в России.

При этом, по мнению производителей, никаких серьезных объективных причин, чтобы вводить подобные антидемпинговые ограничения, у России не было. «Доля импорта карамели на российском рынке составляет не более 10%, из них не более 5% приходится на долю украинских поставщиков. То есть это тот объем, который просто не может подорвать позиции российских производителей. Утверждения о демпинге со стороны украинских компаний несостоятельны в условиях, когда карамель из-за подорожавшего сахара не может быть дешевым товаром», - отмечают кондитеры. «Реальная причина ограничений импорта, на мой взгляд, заключается в том, что российские компании так и не начали выпускать качественную и конкурентоспособную по цене карамель. Хотя несколько шансов для этого уже имели: с 2001 года это уже третья попытка ввести запретительную ввозную пошлину на эту продукцию. И отливную карамель (типа «Молочно-сливочной» (Бисквит-Шоколад), «Капри» и «Малибу» (Рошен)), которая качественно отличается от обычной карамели, в России так и не захотели производить», - подчеркнула эксперт.

Как сообщал УНИАН, правительство РФ рассматривает возможность установления на три года специальной антидемпинговой пошлины на карамель, ввозимую на таможенную территорию РФ, в размере 294,1 долл. за одну тонну. Действие специальной пошлины не будет распространяется на ввоз карамели из Беларуси, а также из развивающихся стран, пользующихся национальной системой преференций РФ, за исключением КНР и Турции. Сейчас пошлина на карамель составляет 20%, но не менее 0,25 евро за кг, на карамель с какао - 20%, но не менее 0,6 евро за кг.