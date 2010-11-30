Возбуждено дело в отношении должностных лиц Сумского хлебокомбината

Следственным отделом прокуратуры Сумской области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении служебных лиц ОАО «Сумской хлебокомбинат» по факту доведения предприятия до банкротства и злоупотребления служебным положением.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно информации следователя по особо важным делам прокуратуры Сумской области Владимира КОВТУНА, в октябре 2008 года служебные лица ОАО составили фиктивный протокол собрания акционеров, в который внесли откровенно неправдивые сведения о проведении собрания, об участии в нем председателя правления, о количестве акций, которыми он владеет, и присутствии на собрании акционеров, которые имеют в соответствии с уставом общества более 60% голосов.

На основании этого протокола была составлена новая редакция устава общества, в государственный реестр юридических и физических лиц внесены изменения относительно места регистрации ОАО, фамилий лиц, имеющих право совершать юридически значимые действия от имени юридического лица без доверенности.

С целью доведения общества до банкротства его служебные лица заключили заведомо невыгодные для предприятия соглашения, создав долг перед кредиторами в размере 24,4 млн. грн., а затем самостоятельно обратились в Хозяйственный суд Днепропетровской области о начале процедуры банкротства.

С целью обеспечения возмещения убытков на имущество ОАО «Сумской хлебокомбинат», а также на имущество, которое незаконно передано другим юридическим лицам, наложен арест.

Как сообщил УНИАН заместитель прокурора Сумской области Александр МУХА, на днях решением Хозяйственного суда Днепропетровской области процедура банкротства предприятия приостановлена, поскольку в суд были поданы неправдивые данные.

«Следствием по делу проведен ряд обысков за пределами Сумской области - в основном, в Днепропетровской. Но офисы, которые проверялись, в основном пустые, поскольку это, как оказалось, были фиктивные фирмы. Кроме того, мы устанавливаем и местонахождение арбитражного управляющего, но найти его пока еще не можем», - сказал А.МУХА.

Служебным лицам ОАО инкриминируются преступления, которые квалифицируются по ч. 2 ст. 219 и 364 Уголовного кодекса Украины.

Справка УНИАН. «Сумской хлебокомбинат» основан в 1970 году и является ведущим предприятием в Сумской области по производству хлебобулочных и кондитерских изделий.