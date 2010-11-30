В Черкасской области построят свинокомплекс на 600 тысяч голов
17:46, 30 ноября 2010Агро
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В Монастырыщенском и Христиновском районах Черкасской области построят свинокомплекс, рассчитанный на 600 тысяч голов.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации.
Согласно сообщению, строительство этого комплекса глава Черкасской облгосадминистрации Сергей ТУЛУБ обсудил с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.
Свинокомплекс будет включать производства по приготовлению кормов, выращиванию и откорму животных, переработке продукции и торговую сеть для реализации мясных продуктов. Этот проект позволит привлечь в экономику Черкасской области более 250 млн. евро инвестиций, создать 4 тысячи рабочих мест со средней зарплатой работников больше 2,5 тыс.грн.
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