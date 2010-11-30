В Черкасской области построят свинокомплекс на 600 тысяч голов

В Монастырыщенском и Христиновском районах Черкасской области построят свинокомплекс, рассчитанный на 600 тысяч голов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, строительство этого комплекса глава Черкасской облгосадминистрации Сергей ТУЛУБ обсудил с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Свинокомплекс будет включать производства по приготовлению кормов, выращиванию и откорму животных, переработке продукции и торговую сеть для реализации мясных продуктов. Этот проект позволит привлечь в экономику Черкасской области более 250 млн. евро инвестиций, создать 4 тысячи рабочих мест со средней зарплатой работников больше 2,5 тыс.грн.