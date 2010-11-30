На рынках Черкасской обл. продажа агропродуктов упала, а цены выросли

Продажа сельскохозяйственных продуктов на рынках Черкасской области в январе-октябре 2010 года против соответствующего периода 2009 года уменьшился на 2,6%, при увеличении цен на 15,5%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Согласно сообщению, продукты животноводства на рынках области подорожали на 2%, их продажа упали на 2%. Продажи продуктов растениеводства на рынках упали на 3%, цены увеличились на 37%.

Более всего на рынках области подорожали крупы – на 64%, картошка – на 45%, капуста свежая – на 72%, лук репчатый – в 2,6 раза, свекла столовая – в 2 раза, чеснок – в 2,2 раза, сахар – на 75%, масло постное – на 22%.

Подешевели мясопродукты на 9,7%, говядина – на 1%, телятина – на 2%, сало свинина - на 5%, сало свиное – на 20%, ,птица - на 4%.

Молочные продукты подорожали на 34%, молоко свежее – 1на 43%, масло животное – на 48%, творог – на 25%, сметана - на 42%.