«Росчайкофе» инициирует создание Евразийской чайно-кофейной организации

Ассоциация «Росчайкофе», объединяющая российских производителей чая и кофе, инициирует создание единой Евразийской чайно-кофейной организации в рамках Евразийского экономического содружества (ЕврАзЭС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в Киеве в рамках «Чайного форума» генеральный директор ассоциации Рамаз ЧАНТУРИА.

«Ассоциация «Росчайкофе» рассматривает возможность создания единой Евразийской чайно-кофейной организации, в функции которой должны входить координация общих отраслевых интересов и лоббирование в государственных органах стран ЕврАзЭС», - отметил Р.ЧАНТУРИА.

Он сообщил, что в ближайшее время ассоциация намерена приступить к обсуждению такой возможности со странами-членами ЕврАзЭС. При этом гендиректор ассоциации предложил украинским компаниям создать общий отраслевой орган и рассмотреть возможность вступления в единую Евразийскую организацию. «Я думаю, что украинским чайным компаниям имеет смысл самоорганизоваться. Компаниям проще разговаривать с государственными органами, когда есть согласованная позиция отрасли», - отметил Р.ЧАНТУРИА.

Он также выразил уверенность, что украинским компаниям «имеет смысл подумать» о вступлении в евразийскую структуру, поскольку таким образом легче согласовывать и решать проблемы отрасли как внутри страны, так и между странами.

Справка УНИАН. Ассоциация «Росчайкофе» создана в 1998 г. под эгидой Министерства сельского хозяйства РФ. В ассоциацию входят 16 крупнейших чайных и кофейных компаний.

Евразийское экономическое сообщество, созданное в 2000 году, – международная экономическая организация, цель которой состоит в формировании общих внешних таможенных границ государств-участников, выработке единой внешнеэкономической политики, тарифов, цен и других составляющих функционирования общего рынка. Членами ЕврАзЭС являются Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. С 1 января 2010 года в рамках ЕврАзЭС действует Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана. Статус наблюдателя при ЕврАзЭС предоставлен Молдове, Украине, Армении и Евразийскому банку развития.