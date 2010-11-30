В Волынской обл. планируют увеличить посевы сахарной свеклы на 40%

В Волынской области на 2011 год планируют увеличение площадей посевов сахарной свеклы на 40% - до 25 тыс. га.

Об этом шла речь на селекторном совещании при участии главы облгосадминистрации Бориса КЛИМЧУКА, сообщила УНИАН пресс-служба ОГА.

Как отметил заместитель главы облгосадминистрации Виталий КАРПЮК, сахарными заводами области уже произведено свыше 83 тыс. тонн сахара при потребности области 38 тыс. тонн. Заводы планируют произвести еще 6,1 тыс. тонн данного продукта. Это втрое больше по сравнению с прошлым годом.

Также, по словам замглавы ОГА, на сельскохозяйственных ярмарках, которые проходили в области, товаропроизводители уже продали 150 тонн сахара. "Сейчас плохая погода, но перед Новым годом и Рождеством еще обязательно произойдут ярмарки для жителей области, чтобы они по ценам товаропроизводителей смогли приобрести качественную продукцию для праздничного стола", - сказал В. КАРПЮК. Кроме того, он отметил, что нужно закупить сахар для бюджетных учреждений как можно быстрее, "ведь цены пойдут вверх. На эти цели необходимо 4814 тонн сладкого продукта".