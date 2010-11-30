Эксперт прогнозирует рост чайного рынка Украины на 16%

Чайный рынок Украины вырастет на 16% - до более чем 3 млрд. грн. по итогам 2010 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил старший менеджер по развитию чайной категории Unilever в Украине (ТМ «Lipton») Дмитрий ЧАБАН.

По его словам, рынок чая в Украине по итогам текущего года незначительно вырастет в физических объемах – на 2% и значительно вырастет в денежном выражении. При этом эксперт напомнил, что по итогам 2009 года отмечалось падение рынка в физических объемах на 7% и рост в денежном измерении на 40%.

Д.ЧАБАН сказал, что в текущем сезоне отмечается тенденция снижения премиального и среднеценового сегментов за счет роста эконом-сегмента. Так, за последние 12 месяцев премиальный сегмент снизился на 1,3 п.п. и составил 56% всего рынка чая в Украине, среднеценовой сегмент снизился на 0,6 п.п. и составил 25,2% чайного рынка, и эконом-сегмент вырос на 0,8 п.п. и составил 13,1% чайного рынка.

Также эксперт отметил, что чай в пакетиках продолжает расти и на данный момент составляет почти 60% рынка. При этом черный чай без добавок остается лидером рынка, но понемногу теряет долю в пользу ароматизированных черного и зеленого.

При этом отмечается, что гипер- и супермаркеты несколько снизили свою значимость в торговле – как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. Канал традиционной торговли развивается в чайной категории за счет рынков и традиционных продуктовых магазинов, но в то же время современная розница (гипер- и супермаркеты) остается основным каналом сбыта.