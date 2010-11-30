В Донецкой обл. производство водки упало на 30%, безалкогольных напитков – на 66%

В Донецкой области за 10 месяцев 2010 года производство водки и других крепких спиртных напитков сократилось на 30,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2009 года - до 384,9 тыс. дал.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития ОГА.

Кроме того, за 10 месяцев текущего года в области наблюдается уменьшение по сравнению с соответствующим периодом прошлого года объемов производства: хлебобулочных изделий - на 11,3% - до 127,5 тыс. тонн, муки - на 3,3% (192,1 тыс. тонн), масла нерафинированного - на 7,5% (308,8 тыс. тонн), кисломолочных продуктов - на 6,4% (39,3 тыс. тонн), пива - на 11,2% (8,9 млн. дал), безалкогольных напитков - на 65,6% (752,2 тыс.дал).

В то же время в ОГА констатировали, что пищевыми и перерабатывающими предприятиями области за 10 месяцев 2010 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилось производство: колбасных изделий - на 13,5% - до 28,0 тыс. тонн, мясных полуфабрикатов - на 59,8% (19,9 тыс. тонн), молока обработанного жидкого - на 7,9% (37,7 тыс. тонн), масла сливочного - на 11,3% (1 503 тонн), пряников и изделий аналогичных - на 11,3% (108,6 тыс. тонн), шоколада и других продуктов с содержанием какао - на 16,1% (78,4 тыс. тонн), изделий кондитерских из сахара - на 12,9% (32,4 тыс. тонн), изделий макаронных без начинки - на 17,9% ( 8,8 тыс.тонн), соли и хлорида натрия чистого - на 18,3% (2,6 млн. тонн).