АМК рекомендовал 10 молокозаводам Хмельницкой обл. снизить цены на продукцию

Хмельницкое областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины рекомендовало 10 молокозаводам Хмельницкой области (ЗАО "Деражнянский молочный завод", ЗАО "Дунаевецкий маслозавод", ООО "Городокконсервмолоко", ЗАО "Хмельницкая маслосырбаза", ГП "Староконстантиновский молочный завод", ООО "Белогорье молокопродукт", ЗАО "Виньковцы сырзавод", ЧП КФ "Прометей", ЧП "Энергосистема", ЧП "Изяславмолпродукт") снизить розничные цены на свою продукцию.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель отделения АМК Виталий ОЛУЙКО.

«Мы рассчитываем, что потребители уже в ближайшее время смогут ощутить снижение цен на социально важные продукты питания. Кроме вынесенных Антимонопольным комитетом Украины рекомендаций, наше отделение рекомендовало ЗАО фирма «Бакалия», которое является одним из крупных субъектов хозяйствования, осуществляющим деятельность в сети розничной торговли продуктами питания в области, обеспечить снижение цен на мясо птицы и молочные продукты. В ответ общество сообщило, что постоянно контролирует наценку на продукты питания и уровень цен», - сказал он.

В.ОЛУЙКО отметил, что отделение АМК выяснило, что товаропроизводители Хмельницкой области не выполняют нормы Положения (стандарта) бухгалтерского учета 29 "Финансовая отчетность по сегментам". Положение определяет методологические основы формирования информации о доходах, расходах, финансовых результатах, активах и обязательствах отчетных сегментов и ее раскрытия в финансовой отчетности.

"Нормы Положения применяются, в частности, если в отношении продукции (товаров, работ, услуг) предприятия до начала отчетного года принято решение о госрегулировании цен. Как известно, распоряжением от 15 августа 2008 № 431/2008-р "О введении государственного регулирования ценообразования на отдельные продовольственные товары" Хмельницкая областная государственная администрация установила предельные торговые (снабженческо-сбытовые) надбавки к оптовой цене производителя, независимо от количества перепродажи. Невыполнение норм Положения производителями не дает возможности территориальному отделению осуществить полный анализ себестоимости продукции по сегментам расходов. Отсутствие установленного порядка формирования информации о доходах, расходах, финансовых результатах, активах и обязательствах отчетных сегментов и ее раскрытия в финансовой отчетности может привести к установлению экономически необоснованных цен на сегментированные виды продукции и к совершению действий, которые могут содержать признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции", - отметил В.ОЛУЙКО.