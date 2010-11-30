Украина планирует экспортировать в Ливан 100 тыс. тонн пшеницы - Цушко

Украина планирует в 2011 году экспортировать в Ливан 100 тыс. тонн продовольственной пшеницы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил министр экономики Украины Василий ЦУШКО на совместном брифинге с министром экономики и торговли Ливана Мохаммадом САФАДИ.

При этом он отметил, что экспорт зерна планируется вне зависимости от возможного его продления в следующем году.

«Квотирование действует до 1 января 2011 года. Если квотирование будет продлено на 2011 год, то мы продумаем, как экспортировать 100 тыс. тонн зерна пшеницы в Ливан. Если же с нового года квотирование будет снято, то это будет работа бизнеса без всяких ограничений», - сказал В.ЦУШКО.

В свою очередь, М.САФАДИ отметил, что в Ливане довольны качеством украинской продовольственной пшеницы.