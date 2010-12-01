Минэкономики завершило прием заявок на получение лицензии на экспорт зерна

Министерство экономики Украины завершило прием заявок на получение лицензии на экспорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции в связи с нераспределенными остатками квоты.

Напомним, заявки принимались с 16 по 30 ноября (включительно).

Как сообщал УНИАН, не распределенными остались части квоты, в частности, на кукурузу в объеме 518 тыс. 180,688 тонн, рожь – 1 тыс. тонн и гречиху – 1 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, Минэкономики 12 ноября распределило квоты на экспорт зерновых в объеме более 2 млн. тонн.

Справка УНИАН. Постановление «Об установлении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 года» Кабинетом министров Украины принято 4 октября 2010 года под №938.

Документом установлены квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 0,5 млн. тонн, кукурузы – 2 млн. тонн, ячменя – 0,2 млн. тонн и ржи – 1 тыс. тонн. Кроме того, квоты на экспорт гречки установлены в объеме 1 тыс. тонн.

Квоты введены сроком до 31 декабря 2010 года.