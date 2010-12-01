Кабмин предлагает внести “Укрспирт” в перечень не подлежащих приватизации объектов

Кабинет министров Украины предлагает внести государственное предприятие “Укрспирт” в перечень объектов, не подлежащих приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

Он отметил, что соответствующее изменение к Закону “О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации” было одобрено на сегодняшнем заседании Кабмина.

“Мы предлагаем добавить к перечню предприятий, не подлежащих приватизации, новосозданное госпредприятие “Укрспирт”, - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины постановлением №672 от 28 июля 2010 г.

ликвидировал государственный концерн спиртовой и ликероводочной промышленности (концерн «Укрспирт») и создал государственное предприятие спиртовой и ликероводочной промышленности (государственное предприятие «Укрспирт»), которое стало правопреемником концерна «Укрспирт».

ГП «Укрспирт» образовано на базе имущества концерна «Укрспирт», государственных предприятий и объединений спиртовой и ликероводочной промышленности с отнесением предприятия к сфере управления Министерства аграрной политики.

Также постановлением предусмотрена реорганизации государственных предприятий и объединений спиртовой и ликероводочной промышленности, которые принадлежат к сфере управления Министерства аграрной политики, путем присоединения к государственному предприятию «Укрспирт», выделения имущества, с использованием которого изготовляется подакцизная продукция, и передачи такого имущества «Укрспирту».

Госпредприятие «Укрспирт» уполномочено осуществлять экспорт этилового и плодового спирта и оптовую торговлю ими.