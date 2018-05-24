РФ пошлиной на карамель накажет... российских сладкоежек

Россия намерена защищать свой рынок от украинской карамели. Однако украинские кондитеры спокойны – значительного падения поставок и продаж сладкого продукта не будет. Пострадает, в конечном итоге, российский потребитель, который лишится качественных и доступных иноземных, то бишь, украинских, сладостей...

Не умеем производить сами - закроем рынок...

Россия со 2 декабря с.г. намерена установить на три года специальную антидемпинговую пошлину на карамель, ввозимую на таможенную территорию страны, в размере 294,1 долл. за тонну. Соответствующий проект постановления опубликовал Минпромторг РФ. Причем действие специальной пошлины не распространяется на ввоз карамели из Беларуси, а также из развивающихся стран, пользующихся национальной системой преференций РФ, за исключением КНР и Турции. На сегодня пошлина на карамель составляет 20%, но не менее 0,25 евро за кг, на карамель с какао - 20%, но не менее 0,6 евро за кг.

Минпромторг начал специальное антидемпинговое расследование в отношении импорта карамели 11 марта 2010 года на основании результатов рассмотрения заявления, поданного Ассоциацией предприятий кондитерской промышленности "Асконд". Расследование проводилось в отношении карамели, ввозимой на таможенную территорию РФ, вне зависимости от страны происхождения. Российская карамель была определена ассоциацией как непосредственно конкурирующий товар. Аргументы следующие: на долю предприятий заявителя в 2006-2007 годах приходилось в среднем 50,1% общего объема производства карамели в РФ. Импорт этого продукта в указанные годы вырос в 2,2 раза, а в первом полугодии 2009 года против аналогичного периода 2008 года - на 42%. Основными поставщиками карамели в РФ в данные периоды являлись Украина, Китай, Германия и Польша. Средневзвешенная цена на импортную карамель в 2006-2007 годах выросла на 18,2%, а в первом полугодии 2009 - снизилась на 14,5%. С 2006 по 2008 год объем потребления сократился на 3,7%, а объем реализации карамели российского производства на внутреннем рынке упал на 8,6%, что на фоне роста импорта в 2,2 раза привело к сокращению доли присутствия российских производителей на внутреннем рынке на 4,9 п.п. Объем российского производства за тот же период сократился на 7,2%, а показатель соотношения российского производства и объема импорта - уменьшился более чем в 2 раза.

Казалось бы, введение Россией запретительной импортной пошлины, а она, по сути, таковой и является, должна нанести большой ущерб украинским производителям. Но наши компании не ожидают значительного негативного влияния на отрасль таких ограничений со стороны РФ.

Бей своих, ...

По данным кондитеров, сегодня доля России в украинском экспорте кондитерских изделий составляет около 43%. Удельный вес карамели в поставках на российский рынок – примерно 35%. «Безусловно, потери будут, но убеждена, что они не станут критическими», - отметила заместитель директора Харьковской бисквитной фабрики (входит в корпорацию «Бисквит-Шоколад») Галина Беда.

По ее словам, если взять четверку крупнейших производителей, то мы увидим, что «Рошен» и «КОНТИ» имеют собственные производства в России, и при необходимости смогут наладить выпуск продукции прямо на таможенной территории соседнего государства. Третий производитель - АВК – если судить по статистическим данным, на российский рынок поставляет в основном другой ассортимент.

«Что касается нашей компании, корпорации «Бисквит-Шоколад», замыкающей четверку крупнейших производителей, то мы также в основном поставляем на российский рынок другие товарные позиции. Доля карамели в нашем российском экспорте составляет лишь около 17%. Наши отгрузки в Россию в этом году выросли практически вдвое, но за счет иной номенклатуры. Потери карамельной позиции будут, безусловно, неприятным фактором, но не критическим: мы сможем компенсировать потери за счет продажи других товаров», - отметила Г.Беда.

Корпорация «Roshen» отказалась комментировать возможное ограничение, а в Группе «КОНТИ» напомнили, что компания располагает собственной производственной площадкой в Российской Федерации – это Курская кондитерская фабрика, которая вошла в состав компании в 2004 году. «В числе прочих кондитерских изделий Курская КФ производит и карамель. Потребности российского рынка карамели покрываются за счет производственных мощностей Курска, поэтому введение ограничений не отразится на деятельности «КОНТИ», - с уверенностью заявили в компании, добавив, что «в принципе, создание любых барьеров между двумя родственными странами не является позитивом».

Между тем, производители не видят никаких причин для введения ограничений. «Никаких серьезных объективных причин, чтобы вводить подобные антидемпинговые ограничения, у России не было. Доля импорта карамели на российском рынке составляет не более 10%, из них не свыше 5% приходится на долю украинских поставщиков. То есть, это тот объем, который просто не может подорвать позиции российских производителей. Утверждения о демпинге со стороны украинских компаний несостоятельны в условиях, когда карамель из-за подорожавшего сахара не может быть дешевым товаром», - отметила Г.Беда.

По ее мнению, «реальная причина ограничений заключается в том, что российские компании так и не начали выпускать качественную и конкурентоспособную по цене карамель. Хотя несколько шансов для этого уже имели: с 2001 года попытка ввести запретительную ввозную пошлину на данную продукцию является третьей. И отливную карамель (типа «Молочно-сливочной» (Бисквит-Шоколад), «Капри» и «Малибу» (Рошен)), которая качественно отличается от обычной карамели, в России так и не захотели производить», - отметила заместитель директора Харьковской бисквитной фабрики.

По мнению кондитеров, в случае введения ограничений больше всех пострадает российский покупатель, который лишится качественного и относительно недорогого продукта, так как местные производители с вводом пошлины сразу же поднимут цены, что происходило уже не раз и не только в России.

Лилия Коваль (УНИАН)