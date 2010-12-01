Roshen увеличил производство новогодних подарков на 30%

Винницкая кондитерская фабрика, крупный производитель кондитерской продукции, входящий в корпорацию Roshen, завершила фасовку новогодних подарков. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Сообщается, что общий объем производства на 30% превысил показатель за 2009 год.

Отмечается, что новогодняя коллекция Roshen в 2011 г. для украинского рынка состоит из 18 видов подарков, весом от 150 г до 1 кг. 11 из них – в картонной упаковке разных форм и размеров, также представлены мягкие игрушки, пластиковая коробочка для завтраков, планшет для записей. В состав подарков входят карамель, нуга, шоколадные и вафельные конфеты, батончики, а также новинки Roshen – пористый молочный шоколад и шоколадные фигурки Деда Мороза. Коллекция подарков для российского рынка состоит из 12 наименований, весом от 254 г до 1000 г.

В этом году корпорация Roshen, кроме России, экспортирует детские новогодние подарки еще в 13 стран: Грузию, Армению, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Киргизстан, Узбекистан, Туркменистан, Афганистан, Монголию, Молдову, Беларусь и Израиль.

Справка УНИАН. В состав Международной Кондитерской Корпорации ROSHEN входят 4-и украинские фабрики (Киевская, Винницкая, Мариупольская и Кременчугская); две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики „Ликонф" (РФ), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), а также масломолочный комбинат «Бершадьмолоко» и «Литинский племзавод». Корпорация производит до 200 видов кондитерских изделий. Общий объем производства продукции достигает 400 тысяч тонн в год. По результатам трех кварталов 2010 г. Roshen увеличила объемы производства на 11%, сравнительно с показателями аналогичного периода 2009 г., – до 285 тыс. тонн.