ОКЗ планирует реализовать 650-700 тыс. л коньяка «Гран при Париж»

«Одесский коньячный завод», один из крупнейших производителей коньячной продукции (ТМ «Шустов»), расширил линейку коньяков «Гран При Париж».

Об этом на пресс-конференции в Киеве во вторник сообщила директор по качеству ОКЗ Татьяна НАЧЕВА. Она сообщила, что компания вывела на рынок три новые позиции этой линейки – коньяки V.S., V.S.O.P., V.V.S.O.P.

Бренд-менеджер ТМ «Шустов» Каролина ВАСЕЙКО сообщила, что новый продукция будет представлена в сегменте «чуть выше среднего», который на сегодня демонстрирует динамичный рост на коньячном рынке Украины. «В среднем в 2011 году мы планируем реализовать 650-700 тыс. л этих коньяков», - сообщила К.ВАСЕЙКО.

В компании отметили, что надеются в 2011 году сохранить имеющуюся долю рынка, которая оценивается компанией около 30%. При этом с выводом нового продукта будет проведена оптимизация линейки и снижены объемы производства некоторых продуктов.

Справка УНИАН. Одесский коньячный завод (ОКЗ) был основан в 1863 году. Предприятие преобразовано в ЗАО в декабре 2002 года. ОКЗ принадлежит торговая марка «Шустов». Завод владеет около 1 тыс. га виноградников.

С 2007 года ЗАО "Одесский коньячный завод" входит в крупнейший в СНГ холдинг, который объединяет ЛВЗ "Хортиця", ДП "Крымский винный дом"; ООО "ТД "Мегаполис" (Украина) и ООО "ТД "Мегаполис" (Россия).