Эксперты прогнозируют увеличение урожая зерна в 2011 году на 16%

Эксперты инвестиционной группы «Сократ» прогнозируют увеличение урожая зерна в 2011 году на 16% - до 48 млн. тонн при благоприятных погодных условиях.

Об этом говорится в прогнозе инвестиционной группы «Сократ», подготовленном ведущим аналитиком Иваном ПАНИНЫМ.

«Мы ожидаем, что в 2011 году рыночные условия будут благоприятными для аграриев, и это позволит увеличить общую посевную площадь до 28,5 млн. га (+7%), что в свою очередь, при благоприятных погодных условиях, позволит увеличить урожай зерновых и зернобобовых культур на 16% - до 48 млн. тонн, масличных на 11% - до 11,4 млн. тонн, картофеля на 2% - до 18,8 млн. тонн, сахарной свеклы на 3% - до 15,3 млн. тонн», - говорится в прогнозе.

По данным компании, урожай пшеницы может составить порядка 20,6 млн. тонн (+15%), ячменя - 11,3 млн. тонн (+22%), кукурузы – 14,3 млн. тонн (+17%), ржи - 600 тыс. тонн (+17%), гречихи - 195 тыс. тонн (+22%). «При этом экспортный потенциал страны мы оцениваем в 21-22 млн. тонн зерновых», - говорится в прогнозе.

В группе напомнили, что по состоянию на 30 ноября 2010 года озимыми культурами засеяно около 9,23 млн. га, что составляет 94% от плана. Ожидается, что общая площадь посевов составит 9,80 млн. га, в том числе площадь посевов пшеницы – 6,82 млн. га (+1%), ячменя – 1,4 млн. га (-5%), ржи – 0,36 млн. га (+6%), рапса – 1,22 млн. га (-15%). При этом, по данным Минагрополитики, в хорошем состоянии посевы зерновых находятся на 53% площадей (4,3 млн. га), в удовлетворительном - на 39% (3,1 млн. га), слабые и изреженные всходы на 8% площадей (0,65 млн. га).