АМКУ оштрафовал два хлебокомбината Хмельницкой области

Хмельницкое областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) оштрафовало дочернее предприятие ГАК «Хлеб Украины» «Богдановецкий комбинат хлебопродуктов» на 8 тыс. грн. и ОАО «Красиловское предприятие хлебопродуктов» на 3 тыс. грн. за злоупотребление монопольным положением.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель отделения Виталий ОЛУЙКО.

Он отметил, что «Богдановецкий КХП» при расчете стоимости предоставления услуг хранения 1 тонны зерна в месяц на 2010-2011 маркетинговый год использовал фактические расходы, в то время когда необходимо было применить средний показатель количества зерна, которое хранилось в течение I полугодия 2010 года. В результате стоимость предоставления услуг хранения 1 тонны зерна была завышена на 2,72 грн.

ОАО «Красиловское предприятие хлебопродуктов» в течение июля 2010 г. осуществляло оптовую реализацию крупы гречневой, полученной из собственного зерна и закупленной по цене 3,80 грн, по ценам 3,85 грн. и 4,55 грн. за килограмм.

В. ОЛУЙКО добавил, что Хмельницкая областная государственная администрация установила предельную торговую (снабженческо-сбытовую) надбавку к оптовой цене производителя, независимо от количества перепродажи, в размере 10%, таким образом, цена крупы гречневой должна была составлять 4,18 грн. за один килограмм (3,80 грн. (цена закупки) + 10% (торговая надбавка).

«Пользуясь монопольным положением, общества установили необоснованные цены: «Богдановецкий КХП» - на услуги по хранению зерна, а ОАО «Красиловское предприятие хлебопродуктов» - на крупу гречневую. Действия обществ признаны нарушениями законодательства о защите экономической конкуренции», - отметил председатель отделения АМКУ.