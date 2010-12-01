Экспорт бахчевых из Украины в 2010 году вырос в 2 раза – эксперт

Украина обладает большим экспортным потенциалом в торговле плодоовощной продукцией. На сегодняшний день страна уже является нетто-экспортером бахчевых и нетто-экспортером черешни. В этом году был экспортирован рекордный объем бахчевых.

Об этом говорится в выступлении главного редактора еженедельника «АПК-Информ: овощи и фрукты» Татьяны ГЕТЬМАН в рамках конференции «Овощи и фрукты Украины - 2010». Текст выступления размещен на сайте АПК-Информ.

Отмечается, что общий объем поставок составил 44 тыс. т, из которых 25 тыс. т было экспортировано в ЕС.

Интересным фактом является то, что за последние 4 года экспорт бахчевых вырос в 6 раз, тогда как внутреннее производство за то же время снизилось на 7%.