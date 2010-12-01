В Кировоградской обл. аграрии вместе с «Данон Украина» открыли молокоприемный пункт

В с. Казарня (Кировоградская обл., Знамянский р-н) в рамках совместного с компанией «Данон Украина» проекта развития молочных кооперативов открылся современный молокоприемный пункт.

Об этом сообщает официальный сайт Кировоградской облгосадминистрации.

Отмечается, что это четвертый молочный кооператив в области, созданный с начала года аграриями совместно с «Данон Украина» в сотрудничестве с Международным Благотворительным Фондом «Хайфер Проджект Интернешнл». В каждый кооператив инвестировано до 200 тыс. грн. с целью организации современных приемных пунктов сбора и охлаждения молока. Предусматривается, что каждый пункт будет заготовлять от 1,5 до 2 тонн молока на день.

По словам председателя Кировоградского облсовета Николая КОВАЛЬЧУКА, сегодня поголовье коров в области уменьшилось до 71 тыс., производство молока – до 350 тыс. тонн в год, тогда как в лучшие времена развития отрасли поголовье коров достигало 375 тыс., а производство молока составляло 1 млн. тонн.

«Объединение крестьян в кооперативы и создание специализированных молокоприемных пунктов вселяет надежду, что нам удастся увеличить объемы производства молока, наладить процесс его сохранения и следующей переработки», - отметил Н.КОВАЛЬЧУК.