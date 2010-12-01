Госкомветмедицины надеется, что ЕК в мае разрешит поставку курятины и яиц из Украины

Государственный комитет ветеринарной медицины Украины надеется на разрешение в мае 2011 года Еврокомиссии поставок курятины и яиц из Украины в Европейский союз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве председатель комитета Иван БИСЮК.

«С понедельника, 6 декабря, у нас очередная ветефикационная миссия Генерального директората САНКО, которая будут проводить обследование птицеводческих предприятий – миссия по здоровью птице. И по результатам этой миссии в феврале будет еще раз рассмотрен вопрос мониторинга и в мае будет приниматься решение о доступе наших мяса птицы и яйца на европейский рынок», - сообщил И.БИСЮК.

Он выразил надежду, что украинское мясо птицы и яйцо попадет на европейский рынок. «Оно сегодня отвечает в преобладающем большинстве, а местами имеет лучшие условия, чем в странах Евросоюза для выращивания птицы», - добавил И.БИСЮК.

Он напомним, что на сегодняшний день Украина имеет право экспорта в ЕС сухого молока для непищевых целей, меда и живых коней.