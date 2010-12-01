Госкомветмедицины предоставил «Россельхознадзору» список предприятий для проверки
Государственный комитет ветеринарной медицины Украины предоставил «Россельхознадзору» список из 11 мясомолочных предприятий для проверки. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве председатель комитета Иван БИСЮК.
«Мы отправили список предприятий», - сообщил И.БИСЮК. По его словам, комитет дал указание всем областным главным управления ветеринарной медицины направить списки тех предприятий, которые действительно могут быть проинспектированы и отвечать ветеринарному законодательству Таможенного союза. В список вошли 19 предприятий, после чего была создана комиссия в составе Госкомитета ветмедицины и предприятия были проинспектированы. «Осталось 11 предприятий, которые мы и подали «Россельхознадзору» для открытия на экспорт с последующим их инспектированием в первом квартале 2011 года», - сообщил И.БИСЮК.
Кроме того, по его словам, Госкомветмедицины подал список рыбоперерабатывающих предприятий. Из 27 предприятий, которые перерабатывают рыбную продукцию в Украине и экспортируют на территорию Таможенного союза, в список попали 19 предприятий. На сегодняшний день «Россельхознадзор» выбрал 8 предприятий, которые проинспектитировал и по результатам инспектирования 6 предприятий получили право поставки продукции на территорию стран-участниц Таможенного союза.