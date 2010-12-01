Госкомветмедицины инспектирует производителей рыбы Вьетнама

Государственный комитет ветеринарной медицины Украины проводит инспектирование вьетнамских производителей рыбы на предмет качества их продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве председатель комитета Иван БИСЮК.

«На прошлой неделе во Вьетнам была отправлена наша инспекция для инспектирования производителей рыбы. Они возвращаются 2 декабря. По результатам будем принимать решение», - сказал И.БИСЮК. Он отметил, что проверяется весь процесс выращивания и вылова рыбы, начиная от икры и заканчивая готовой продукцией, в том числе проверяется качество используемых кормов.

При этом председатель комитета не исключил введения запрета на ввоз рыбы тех производителей, которые не пройдут инспекцию. "Я не исключаю запрет. Все будет зависеть от результатов инспектирования", - сказал он.

Кроме того, И.БИСЮК сообщил, что комитет планирует провести инспектирование норвежских производителей рыбы, которые выращивают ее в закрытых водоемах. "Следующая инспекция будет касаться Норвегии", - отметил он.

По данным Госкомветмедицины, Украина в 2009 году импортировала 407 тыс. тонн рыбы против 503 тыс. тонн в 2008 году. В текущем году, по оценкам И.БИСЮКА, импорт рыбы составит около 410 тыс. тонн.