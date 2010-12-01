Fozzy Group открыла супермаркет «Сильпо» в Житомире

Группа компаний Fozzy Group сегодня, 1 декабря, открыла супермаркет «Сильпо» в Житомире, расширив сеть до 171 магазина в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, в торжественном открытии приняли участие представители городской власти.

В компании не называют торговую площадь магазина.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на июль 2010 года сеть супермаркетов «Сильпо» объединяла 163 объекта, сеть магазинов у дома «Фора» и «Буми» - 110 и 23 соответственно, сеть гипермаркетов Fozzy C&C – пять объектов.

Справка УНИАН. Fozzy Group развивает торговые сети различных форматов: супермаркеты «Сільпо», оптовые гипермаркеты Fozzy, «магазины у дома» «Фора» и «Буми», аптеки «Будь здоровий», фармацевтические супермаркеты «Біла ромашка», персональная электроника «Ringoo».

Основные предприятия промышленного направления Fozzy Group – Нежинский консервный завод, птицефабрика ООО ПКФ «Варто». Ресторанный бизнес – чешские ресторации «У хромого Пола» и «Старомак», рестораны Prad-A-Cafе, Liquor и La Bodeguita del Medio.